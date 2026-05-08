Торжественный митинг в честь Дня Победы прошел в селе Бирючек Камызякского района

В селе Бирючек Камызякского района Астраханской области накануне Дня Победы состоялся торжественный митинг у обелиска памяти погибших односельчан. В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов и представители общественности.

Памятник-обелиск в селе был открыт в 2010 году. Мемориал стал символом памяти и уважения к воинам, отдавшим жизнь за Отечество. Инициатором проекта его создания стал почётный гражданин Камызякского района и кавалер ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Айвар Субалов.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в ходе состоявшейся 8 мая торжественной церемонии подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Спикер регионального парламента отметил, что патриотизм жителей села Бирючек навсегда вписан в историческую летопись Камызякского района.

«Почти половина тех, кто встал на защиту Родины и ушёл на фронт, не вернулись в родное село — они остались на полях сражений, отдав свои жизни за наше будущее. Мы по праву гордимся нашими земляками, проявившими истинный патриотизм и беспримерное мужество. Наш священный долг — сохранить память об их подвиге и передать её детям и внукам, чтобы герои никогда не были забыты», — отметил Игорь Мартынов.

В годы Великой Отечественной войны из села Бирючек ушло 190 человек, 97 из них вернулись с победой, а 93 остались на полях сражений. Труженики тыла, в основном женщины, старики и подростки, под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!» работали по 12–18 часов в день, обеспечивая фронт продовольствием и необходимыми ресурсами.

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Участники митинга возложили к обелиску живые цветы.