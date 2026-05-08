08 Мая 2026
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Киев снова русскоязычный - украинский блогер

На Украине все чаще и свободнее говорят на русском языке. Об как об очевидном факте рассказал украинский блогер, ролик которого разлетелся по сети.
Он отмечает то, что признают даже многие местные чиновники: жители Украины после небольшого перерыва перестали изображать из себя "украиномовных" и вернулись к родному русскому языку.

"Киев снова русскоязычный. Думаю, все уже заметили этот ренессанс русского языка на Украине. Если раньше удивляло услышать его в публичном пространстве, то сейчас наоборот: украинский слышишь реже", - говорит блогер.

Он считает, что бороться с русским языком бесполезно - это как борьба с ветряными мельницами. Полностью изолировать жителей Украины от всего мира не получится.

После начала СВО часть украинцев по политическим причинам перешла на мову. Однако такая "свидомая" украинизация оказалась ситуативной и недолговечной, и люди вернулись к родному для них русскому языку, признал в прошлом году замглавы Секретариата уполномоченного по защите мовы Сергей Сиротенко. По его данным в Киеве 24% учителей на уроках и 40% на перерывах говорят на русском языке, хотя это запрещено. А по опросу киевских учеников, на уроках на русском общаются 66%, на перерывах – 82%. То есть подавляющее большинство.

Теги: русский язык, украина


