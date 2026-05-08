Лавров: Москва беспощадно ответит нацистам, если они попытаются сорвать День Победы

Россия беспощадно ответит нацистам, если они руками Киева попытаются реализовать свои угрозы и сорвать празднование Дня Победы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, они до сих пор пытаются испортить святой для россиян праздник.

"Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (случится) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что российской стороной объявлено перемирие на 8-9 мая и пригрозило ударами по центру Киева в случае нарушения. Ведомство обратило внимание на заявление, сделанное Зеленским в Ереване на саммите европейского политического сообщества — в нем содержатся угрозы нанести по Москве удары именно в День Победы. В МО отметили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от ударов по центру украинской столицы ранее воздерживалась.