Боксер-чемпион Дмитрий Бивол готовится к своему бою в Екатеринбурге

Известный российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол, в 2025 году ставший абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, сейчас активно готовится к своему поединку в Екатеринбурге. Вечер бокса RCC в уральской столице пройдет 30 мая при поддержке Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, главным событием вечера станет бой Бивола с немецким боксером-профессионалом Михаэлем Айфертом. Российский спортсмен сейчас тренируется в Турции, где с ним работает тренер по силовой и физической подготовке Тейлор Рамсделл, специализирующийся на работе с бойцами единоборств.

Спецификой Рамсделла является упор на изометрические упражнения, активацию мышц и использование эластичных жгутов для улучшения взрывных качеств и силы удара. Он имеет за плечами более 17 лет опыта работы с бойцами, занимаясь подготовкой спортсменов мирового уровня.

Вместе с Дмитрием Биволом в Турцию отправился и его постоянный тренер Геннадий Машьянов – советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер РСФСР. Он считается приверженцем советской техники тренировок, ставящим подопечным классическую технику, дисциплину и высокую тактическую грамотность. В 2022 году был признан лучшим тренером в профессиональном боксе по версии Федерации бокса России.

Вместе с этим боец отметил годовщину одного из своих легендарных боев, в котором он победил Сауля Альвареса. Бой, состоявшийся 7 мая 2022 года в Лас-Вегасе, стал одним из самых значимых поединков в современной истории бокса. "Канело" Альварес на тот момент считался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории и был абсолютным чемпионом во втором среднем весе. Тогда Бивол победил единогласным решением судей, продемонстрировав превосходство в технике и дисциплине.

Также в соцсетях активно обсуждается вероятность поединка Дмитрия с Дэвидом Бенавидесом. Сам Бивол двумя днями ранее, отвечая на вопрос о возможности такого боя, сказал, что он готов к любом вызовам.