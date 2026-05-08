СМИ: "Объединенные кондитеры" сократили четверть сотрудников

Компания "Объединенные кондитеры" (бренды "Алёнка", "Бабаевский", "Коровка", "Рот Фронт" и др.) сократила четверть сотрудников и сообщила о планах повысить стоимость своей продукции и-за снижения рентабельности производства и роста издержек, пишут "Известия". В прошлом году продажи одного из крупнейших в России производителя шоколада снизились на 15%. Данные Росстата говорят о том, что с начала 2026 года шоколад в розничной продаже подорожал уже на 13%.

Кондитерский холдинг, принадлежащий группе "Гута" Юрия Гущина, имеет сложную юридическую структуру, но, как отмечают источники, сокращения коснулись всех "дочек" компании.

Эксперты считают, что на желание владельцев сократить персонал повлиял не только рост издержек, но и сокращение спроса на шоколад. Последнюю связывают не только со снижением потребительской активности на фоне роста цен, но и благодаря тренду на здоровый образ жизни, а также за счет уменьшения числа импульсных покупок.