08 Мая 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: 66.gorodsreda.ru

Более 110 тысяч жителей Екатеринбурга уже поучаствовали в голосовании по ФКГС

Более 110 тысяч екатеринбуржцев поучаствовали в голосовании за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В настоящее время в лидерах по набранным голосам – бульвар по улице Культуры (порядка 16 тысяч голосов), Основинский парк (более 13 тысяч) и сквер по улице Амундсена (около 12 тысяч).

Подробнее об участниках голосования – Основинском парке и бульваре по улице Мира – рассказал глава Кировского района Андрей Корюков.

"В прошлом году Основинский парк был в лидерах – голоса за него отдали 66 800 человек. Разрыв с победившей набережной Исети и Ольховки составил всего 6 800 голосов, то есть порядка 10 %", – напомнил он.

Андрей Корюков рассказал, что площадь Основинского парка составляет около 18 гектаров. Благодаря освещению на центральной аллее и патрулированию территории стражами правопорядка здесь безопасно даже в темное время суток.

"Основинский парк – это точка притяжения для жителей Кировского района. Давайте поддержим его развитие своим голосом!" – призвал руководитель района.

Он также рассказал о бульваре по улице Мира: "Если территория будет благоустроена, от улицы Гагарина до Уральского федерального университета протянется единая зеленая зона с асфальтированными дорожками и лужайками".

На данный момент пространство протяженностью 2,2 тысячи километров, которое можно назвать самым студенческим в Екатеринбурге, набрало более 2,5 тысячи голосов.

Отметим, чтобы работы по благоустройству победившей территории профинансировали из федерального бюджета, необходимо, чтобы в голосовании приняли участие еще 180 тысяч екатеринбуржцев.

Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня – как с помощью волонтера, так и на Платформе обратной связи портала Госуслуг.

Напомним, что за годы реализации национального проекта в Екатеринбурге благоустроены 11 общественных территорий: парк "Зеленая роща", набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, линейный парк "Солнечные аллеи" в микрорайоне Солнечный и другие. В 2025-м победителем голосования стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Екатеринбург в прошлом году набрал 393 285 голосов, и это стало рекордом для города и третьим результатом после Москвы и Санкт-Петербурга.

Теги: Формирование комфортной городской среды, парк


