Пассажиров, застрявших в аэропортах юга России, будут развозить поездами и автобусами

Поезда и автобусы будут задействованы для доставки пассажиров рейсов, отмененных в/из аэропортов юга России. Работа 13 южных аэропортов была приостановлена из-за попадания беспилотника по центру навигационного контроля в Ростове-на-Дону.

"Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО "РЖД" и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов", - говорится в сообщении Министерства транспорта.

Работа приостановлена в аэропортах: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

"В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении юга страны с сокращенной частотой полетов", - добавили в Минтрансе.