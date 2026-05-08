08 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

В России
Фото: Накануне.RU

Российские авиакомпании ввели новые запреты на перевозку пауэрбанков

Несколько российских авиакомпаний изменили правила провоза портативных зарядных устройств в самолетах. Как сообщает РИА Новости, перевозчики пошли на этот шаг, чтобы выполнить рекомендации Международной организации гражданской авиации (ICAO) и соблюсти мировые стандарты безопасности. Четыре крупнейших авиакомпании страны уже обновили свои инструкции для пассажиров.

Теперь один человек может взять с собой в полет не более двух пауэрбанков. Авиакомпании также запретили убирать аккумуляторы на багажные полки или класть их под пассажирские кресла. Владельцы должны держать устройства при себе, чтобы вовремя заметить возможный перегрев батареи.

Кроме того, новые правила запрещают пассажирам заряжать телефоны и планшеты от пауэрбанков во время нахождения в воздухе. Такие меры помогут избежать случайного возгорания литиевых аккумуляторов на борту. Сотрудники авиакомпаний будут следить за тем, чтобы люди не подключали свои гаджеты к внешним батареям в течение всего рейса.

Сообщалось, что после случая с возгоранием аккумулятора на рейсе "Уральских авиалиний" Росавиация предложила Министерству транспорта запретить пассажирам пользоваться пауэрбанками во время полета. Несмотря на инициативу комиссии, ведомство подчеркивает, что полностью запрещать провоз устройств не планирует, так как действующие правила и так жестко ограничивают их емкость и разрешают брать их только в ручную кладь. 

Теги: пауэрбанк, перевозка, авиация


