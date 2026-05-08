Последняя атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года

Атака беспилотников ВСУ, предпринятая на Москву в минувшие сутки, стала одной из самых массовых с начала года. Подсчеты произвел ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

На протяжении суток четверга, 7 мая, силами ПВО был перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник.

Сегодня атака ВСУ на столицу продолжается - после полуночи 8 мая на подлете к Москве уже сбиты 26 БПЛА. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что российской стороной объявлено перемирие на 8-9 мая и пригрозило ударами по центру Киева в случае нарушения. Ведомство обратило внимание на заявление, сделанное Зеленским в Ереване на саммите европейского политического сообщества — в нем содержатся угрозы нанести по Москве удары именно в День Победы.