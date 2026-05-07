Корпус нейрохирургии поврежден во время атаки беспилотников на Пермь

Корпус нейрохирургии поврежден во время атаки беспилотников на Пермь, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Хочется отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они удачно завершены. Все работает в штатном режиме", — прокомментировал Дмитрий Махонин.

Жителей многоквартирного дома, также пострадавшего от атаки, эвакуировали в ДК Калинина. Их обеспечили водой, горячим питанием, работает служба психологической поддержки. Жилой дом оцеплен, внутри работают специалисты — имущество под охраной, коммуникации не отключены.

Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в свои квартиры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что жителей пострадавшего дома планируют пустить обратно в их квартиры сегодня вечером. Минстрой и мэрия должны определить ущерб и приступить к восстановительным работам.