Фигуранты дела о покушении на представителя ВПК получили до 15 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор восьмерым участникам организации покушения на заместителя директора АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ). Предприятие разрабатывает ракетные комплексы для Минобороны.

Фигуранты, среди которых есть несовершеннолетние, получили от шести лет воспитательной колонии до 15 лет строгого режима.

Изначально им вменяли подготовку убийства по найму общеопасным способом, но позже обвинение переквалифицировали на подготовку теракта. Как пишет "Коммерсантъ" "Коммерсантъ", следствие пришло к выводу причастности к преступлению украинских спецслужб.

Покушение готовилось осенью 2024 года. Молодые люди получили координаты тайника с бомбой и указание, как установить ее под днищем внедорожника и привести в действие.

АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ) находится в Коломне Московской области. Это один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.