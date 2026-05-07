Приговор по делу Аллаярова обжаловали прокурор и сам свердловский экс-журналист

На приговор бывшему свердловскому редактору издания Ура.ру Денису Аллаярову поступили еще две апелляции. Одну из них подал сам осужденный экс-журналист.

Напомним, в апреле Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в даче взяток своему дяде-полицейскому Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок. Дениса Аллаярова отправили в колонию общего режима на пять лет. Также суд назначил бывшему сотруднику СМИ штраф в 1,2 млн рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение 4 лет.

На этой неделе поступила первая апелляция на приговор. Жалобу подал один из адвокатов Аллаярова.

Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского райсуда, 6 мая были поданы еще две апелляции. Одно апелляционное представление было заявлено прокурором. Его суть не раскрывается. Для Аллаярова гособвинение запрашивало пять лет колонии – столько в итоге и назначил суд.

Кроме этого, жалобу на свой приговор подал и сам Денис Аллаяров. Дата рассмотрения апелляций еще не назначена.

На одном из последних заседаний Аллаяров все же признал вину в даче взяток своему дяде. До этого журналист все отрицал, называл случившееся "провокацией" и утверждал, что "выполнял свою работу".

Что касается бравшего взятки Андрея Карпова, то за это экс-полицейский получил условный срок.