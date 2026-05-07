Эксперты назвали самые выгодные страны для отдыха

Сервис "Яндекс Путешествия" составил список направлений, где российские туристы смогут сэкономить летом 2026 года. Дешевле всего билеты стоят в Армению - в среднем 17,1 тысячи рублей. В тройку самых доступных стран также вошли Азербайджан с ценой 20,5 тысячи и Кипр за 27 тысяч рублей. Эксперты заметили, что перелеты в Европу стали значительно доступнее. Билеты в Грецию упали в цене на 44%, на Кипр - на 34%, а во Францию - на 27%, пишет "Лента.ру".

Самые низкие цены на отели аналитики нашли в Монголии, где ночь в среднем стоит 5,5 тысячи рублей. Также недорогое жилье предлагают гостиницы Таиланда за 7,4 тысячи и Узбекистана за 7,5 тысячи рублей. Если считать общие расходы на дорогу и первые сутки в отеле, то выгоднее всего ехать в Белоруссию - такая поездка обойдется в 23,1 тысячи рублей. Немного дороже выйдет путешествие в Монголию за 24,1 тысячи и Армению за 25,3 тысячи рублей. Эти направления стали лидерами рейтинга по совокупной стоимости отдыха.

Ранее сообщалось, что российский рынок выездного туризма активно растет: число туроператоров в организации увеличилось до 435 компаний, а их общая выручка от зарубежных путевок составила 596,2 миллиарда рублей. В прошлом году одна поездка за границу обходилась туристам в среднем в 92,7 тысячи рублей.