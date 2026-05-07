В Госдуме предложили сертифицировать фотографов для новорожденных

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию для фотографов, которые снимают новорожденных детей. Об этом политик рассказала в интервью РИА Новости. Она считает, что власти должны сделать следующий шаг и разрешить такие фотосессии только специалистам с официальным подтверждением навыков.

По мнению Буцкой, сертификаты должны получать не только сами мастера, но и фотостудии. Депутат отметила, что сейчас ГОСТ в этой сфере носит лишь рекомендательный характер, однако работа с младенцами требует строгого соблюдения всех правил. Она подчеркнула, что фотографы обязаны укладывать детей только в естественные позы, которые не вредят здоровью.

Также парламентарий предложила ужесточить требования к гигиене: использовать для съемок либо личный реквизит ребенка, либо вещи с одноразовыми защитными покрытиями.

