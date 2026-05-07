Зеленский намерен нарастить интенсивность ударов по России

Зеленский планирует резко нарастить массированные удары беспилотниками по России, стремясь максимально навредить экономике страны. Такой план он представил своим кураторам, пишет украинский канал "Легитимный". Сам он тоже об этом говорит.

После увеличения финансирования киевский главарь стал чувствовать себя увереннее и обещает нарастить интенсивность атак до сотен ударов дронами в сутки по портам, НПЗ и другим важным объектам. Гарантий бездействия России нет, но жесткий ответ, если он произойдет, ни к чему не обяжет Британию и США, которые просто отстранятся, полагает канал.

Зеленский на днях заявил, что проведение Парада Победы в Москве теперь якобы зависит от его желания. И если он захочет, то сможет его "отменить" - так Зеленский намекнул на атаку по Москве. В ответ Минобороны РФ заявило, что в этом случае по центру Киева будет нанесен ответный массированный ракетный удар, от которого Россия ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.