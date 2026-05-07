При атаке ВСУ на Брянск пострадали 13 человек, в том числе ребенок

ВСУ ночью нанесли удар по жилым домам в Брянске, пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу. В результате атаки повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

Богомаз уточнил, что прошедшей ночью над Брянской областью уничтожен 121 БПЛА.

Всего, по данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 347 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.