При обрушении кровли колледжа в Екатеринбурге никто не пострадал

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после обрушения кровли местного колледжа. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня около 16:30 в помещении спортзала Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания. По данным прокуратуры, людей в момент обрушения внутри не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Точная причина случившегося в настоящее время устанавливается. На место для координации служб выехал прокурор Чкаловского района Екатеринбурга. Надзорным ведомством начата проверка.

По факту обрушения крыши в спортзале колледжа Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет о статье 293 УК РФ "Халатность". Проводится расследование.