В Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа технологий и предпринимательства

В Екатеринбурге обрушилась крыша местного колледжа.

Как сообщается в соцсетях, все произошло в Уральском колледже технологий и предпринимательства на Умельцев, 5. На месте работают сотрудники МЧС. Получить оперативный комментарий в самом колледже не удалось.

В ГУ МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что днем 6 мая в экстренные службы Екатеринбурга поступил сигнал об обрушении части кровли учебного заведения на улице Умельцев. Прибывшие специалисты установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров.

"Наличие в момент обрушения в помещении людей уточняется. На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 97 человек. Информации о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.