06 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бойся, клещ! В Екатеринбурге показали, как обрабатывают парки от паразитов

В Екатеринбурге полным ходом идет обработка парков и лесов от клещей. В связи с этим горожан просят быть внимательными и следить за детьми и домашними питомцами. О том, как проходит обработка, на что стоит обратить внимание на прогулке и как себя обезопасить от клеща, рассказываем в материале Накануне.RU.

Обработка парка от клещей в Екатеринбурге(2026)

Всего в 2026 году силами екатеринбургского лесничества планируется обработать 400 га городских лесов и порядка 70 га парков. Горожане уже могут безопасно гулять по Зеленой роще, паркам Энгельса и Вайнера, а также по территории городских лесов площадью порядка 100 га. В эти дни обрабатываются парки Компрессорного завода в Компрессорном микрорайоне и Турбомоторного завода на Уралмаше.

Как пояснил замдиректора лесничества Екатеринбурга Дмитрий Мекелев, после акарицидной обработки рекомендуется гулять строго по дорожкам в парке, не заходя на газон. Особенно это касается посетителей с детьми и домашними питомцами. Только через два-три дня препарат перестает активно действовать и становится безопасен для всех, кроме клещей.

Замдиректора екатеринбургского Лесничества Дмитрий Мекелев(2026)

В связи с этим, горожанам также рекомендуется по возвращении домой сразу мыть обувь, дабы обезопасить четвероногих любимцев.

Сама обработка — задача не из легких. Мероприятия проводят во время теплой, сухой погоды, и пока горожане наслаждаются солнечными майскими деньками, рабочие надевают защитные костюмы, очки, респираторы и 30-килограмовое оборудование, с которым по 2-4 часа обрабатывают только один из 12 подшефных им парков.

Само оборудование включает в себя воздуходувку (опрыскиватель), аппаратуру весом 20 кг и водяной бак, куда заливается от 10 до 14,5 л воды и 2-3 колпачка специального раствора от клещей на основе пиретроидов. Такого объема хватает примерно на 3 тыс. кв.м зелени, после чего сотрудник заново наполняет бак и продолжает работу.

Оборудование для обработки парков и лесов от клещей(2026)

Максимальная мощность распыления — до 3 м, потому, если вы оказались в парке во время акарицидной обработки, не стоит подходить близко к зоне проведения работ. Завершить обработку планируется до конца мая.

"На сегодняшний день на территории Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. пострадавших от присасывания клещей, в том числе 840 детей. Это несколько меньше среднего уровня показателей за последние 5 лет. Порядка 15% пострадавших зарегистрированы на территории городских скверов, парков и после посещения кладбищ. Но стоит учитывать, что противоклещевые обработки начались около двух недель назад, и люди пострадали при выходе на территории, которые еще не были обработаны", — рассказала главный специалист управления Роспотребнадзора по Свердловской области Лариса Чистякова.

Главный специалист Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Лариса Чистякова(2026)

Она рассказала, что сезон передачи клещевых инфекций, как правило, начинается во второй и третьей декаде марта, однако из-за потепления первые случаи присасывания клеща фиксируются все раньше, в этом году — 25 марта. Последний же случай обычно регистрируется в октябре-ноябре. Потому вакцинация от клещевого энцефалита проходит в медучреждениях круглогодично, однако в Роспотребнадзоре рекомендуют ставить прививку непосредственно перед сезоном, после чего дать организму 2-4 недели на выработку иммунитета.

Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (фото 2010 года)(2024)

Полностью обезопасить себя от присасывания клеща также нельзя. Как пояснила Лариса Чистякова, несмотря на ежегодную работу, по нормам санитарного законодательства обрабатываются лишь наиболее посещаемые людьми места: лесопарки, парки, скверы, кладбища, санатории, турбазы, оздоровительные учреждения и организации.

Лес(2026)

Поэтому, если к вам все же присосался клещ, рекомендуется незамедлительно обратиться в медучреждение, где квалифицированные специалисты снимут его, направят на исследование, чтобы определить наличие возбудителя переносчиков инфекции, передающихся клещами, и дадут дальнейшие рекомендации. В противном случае, необходимо самостоятельно аккуратно, следуя рекомендациям, удалить клеща, сохранить его и отнести в медучреждение на исследование. С домашних питомцев также можно удалить клеща самостоятельно, либо обратиться к ветеринару.

Теги: Екатеринбург, парк, клещ, обработка


