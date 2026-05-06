Бойся, клещ! В Екатеринбурге показали, как обрабатывают парки от паразитов

В Екатеринбурге полным ходом идет обработка парков и лесов от клещей. В связи с этим горожан просят быть внимательными и следить за детьми и домашними питомцами. О том, как проходит обработка, на что стоит обратить внимание на прогулке и как себя обезопасить от клеща, рассказываем в материале Накануне.RU.

Всего в 2026 году силами екатеринбургского лесничества планируется обработать 400 га городских лесов и порядка 70 га парков. Горожане уже могут безопасно гулять по Зеленой роще, паркам Энгельса и Вайнера, а также по территории городских лесов площадью порядка 100 га. В эти дни обрабатываются парки Компрессорного завода в Компрессорном микрорайоне и Турбомоторного завода на Уралмаше.

Как пояснил замдиректора лесничества Екатеринбурга Дмитрий Мекелев, после акарицидной обработки рекомендуется гулять строго по дорожкам в парке, не заходя на газон. Особенно это касается посетителей с детьми и домашними питомцами. Только через два-три дня препарат перестает активно действовать и становится безопасен для всех, кроме клещей.

В связи с этим, горожанам также рекомендуется по возвращении домой сразу мыть обувь, дабы обезопасить четвероногих любимцев.

Сама обработка — задача не из легких. Мероприятия проводят во время теплой, сухой погоды, и пока горожане наслаждаются солнечными майскими деньками, рабочие надевают защитные костюмы, очки, респираторы и 30-килограмовое оборудование, с которым по 2-4 часа обрабатывают только один из 12 подшефных им парков.

Само оборудование включает в себя воздуходувку (опрыскиватель), аппаратуру весом 20 кг и водяной бак, куда заливается от 10 до 14,5 л воды и 2-3 колпачка специального раствора от клещей на основе пиретроидов. Такого объема хватает примерно на 3 тыс. кв.м зелени, после чего сотрудник заново наполняет бак и продолжает работу.

Максимальная мощность распыления — до 3 м, потому, если вы оказались в парке во время акарицидной обработки, не стоит подходить близко к зоне проведения работ. Завершить обработку планируется до конца мая.

"На сегодняшний день на территории Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. пострадавших от присасывания клещей, в том числе 840 детей. Это несколько меньше среднего уровня показателей за последние 5 лет. Порядка 15% пострадавших зарегистрированы на территории городских скверов, парков и после посещения кладбищ. Но стоит учитывать, что противоклещевые обработки начались около двух недель назад, и люди пострадали при выходе на территории, которые еще не были обработаны", — рассказала главный специалист управления Роспотребнадзора по Свердловской области Лариса Чистякова.

Она рассказала, что сезон передачи клещевых инфекций, как правило, начинается во второй и третьей декаде марта, однако из-за потепления первые случаи присасывания клеща фиксируются все раньше, в этом году — 25 марта. Последний же случай обычно регистрируется в октябре-ноябре. Потому вакцинация от клещевого энцефалита проходит в медучреждениях круглогодично, однако в Роспотребнадзоре рекомендуют ставить прививку непосредственно перед сезоном, после чего дать организму 2-4 недели на выработку иммунитета.

Полностью обезопасить себя от присасывания клеща также нельзя. Как пояснила Лариса Чистякова, несмотря на ежегодную работу, по нормам санитарного законодательства обрабатываются лишь наиболее посещаемые людьми места: лесопарки, парки, скверы, кладбища, санатории, турбазы, оздоровительные учреждения и организации.

Поэтому, если к вам все же присосался клещ, рекомендуется незамедлительно обратиться в медучреждение, где квалифицированные специалисты снимут его, направят на исследование, чтобы определить наличие возбудителя переносчиков инфекции, передающихся клещами, и дадут дальнейшие рекомендации. В противном случае, необходимо самостоятельно аккуратно, следуя рекомендациям, удалить клеща, сохранить его и отнести в медучреждение на исследование. С домашних питомцев также можно удалить клеща самостоятельно, либо обратиться к ветеринару.