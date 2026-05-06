СКР возбудил уголовное дело после отравления детей газом в школе в Омской области

Отравление детей газом в городе Тара Омской области произошло в кабинете информатики школы №3, а не в "ИТ-клубе, где дети находились на экскурсии", как рассказал губернатор региона Виталий Хоценко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ст. 293 УК РФ (халатность).

"6 мая в утреннее время учащиеся Тарской СОШ №3, находившиеся в кабинете информатики, почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. Причиной недомогания школьников могло стать отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа во время проведения работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждением", - говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным СКР, детей осмотрели врачи, состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Ранее СМИ сообщили, что пострадавших было 40, а опрессовку, якобы, проводили в котельной в 250 метрах от школы. Губернатор сообщал: "в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа".