В Тюмени начали ремонтировать самую загруженную улицу областного центра

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил о начале дорожных работ в Тюмени. С просьбой отремонтировать дорогу по ул. Широтной в районе Ткацкого проезда к главе региона в марте обратился местный житель, передает корреспондент Накануне.RU.

"В марте на личный приём, который проводился по поручению президента, обратился Низами Алиев. Он рассказал о проблеме тюменских автомобилистов, часто проезжающих по улице Широтной в районе Ткацкого проезда. Дело в том, что там образовались колеи", - сообщил губернатор.

Отметим, что Широтная улица — одна из основных улиц города Тюмени, расположена в Восточном административном округе. Ее протяженность составляет около восьми километров. Начинается от кольцевой развязки с улицей Мельникайте и заканчивается в районе лесного массива ТЭЦ-2.

Улица проходит через шесть районов: микрорайон Тюменский-3, 5-й микрорайон, 6-й микрорайон, микрорайоны Восточный, Восточный 2 и микрорайон Войновка.

По улице Широтной в сутки проезжают более 20 тысяч машин. Это одна из самых загруженных дорог в областном центре.

"Отремонтируем участок длиной в четыре с половиной километра. В этом году проведем работы и на других объектах, расположенных в 22 муниципалитетах Тюменской области. Самые большие объёмы — в Тюменском и Ишимском округах. Всего за сезон планируем обновить более 100 километров дорог. В этом помогут инструменты национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сообщил Александр Моор.