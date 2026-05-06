Глава РФПИ назвал авиакризис предвестником более жестких потрясений

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жестких потрясений в других отраслях.

"Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жестких потрясений в других секторах", — написал Дмитриев в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал публикацию Financial Times. Издание сообщило, что мировые авиакомпании сократили майские расписания на 2 млн мест из-за опасения дефицита топлива. Тысячи рейсов отменены, а самолеты используются более экономичные. Причина – рост цен на топливо практически вдвое из-за войны в Иране.

На днях в США прекратил свою деятельность бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines. Как пишет Reuters, Spirit Airlines стала первой жертвой войны США и Израиля против Ирана. Закрытие компании повлечет увольнение тысяч человек.