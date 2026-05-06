В Екатеринбурге обжалован приговор бывшему журналисту Аллаярову

В Екатеринбурге обжалован приговор бывшему свердловскому редактору издания Ура.ру Денису Аллаярову.

В апреле Верх-Исетский районный суд признал его виновным в даче взяток своему дяде-полицейскому Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок. Аллаярова на пять лет отправили в колонию общего режима. Также суд назначил бывшему журналисту штраф в 1,2 млн рублей. Экс-редактору запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение 4 лет.

На этой неделе в суд поступила апелляция на приговор. Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского райсуда, жалобу подал один из адвокатов Аллаярова, которых у него целых три. Она была зарегистрирована 5 мая, дата рассмотрения пока не назначена.

Сам Аллаяров на одном их последних заседаний признал вину в даче взяток своему дяде. До этого журналист все категорически отрицал, называл случившееся "провокацией" и утверждал, что просто "выполнял свою работу".