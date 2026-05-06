Беглецов из СИЗО Екатеринбурга отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесен приговор Александру Черепанову* и Ивану Корюкову*, которые прошлой осенью сбежали из СИЗО-1. Обоих надолго отправили в колонию.

Двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября 2025 года. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан и Корюков*.

На этот раз обоим вменили две статьи Уголовного кодекса – "Побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору" и "Кража имущества с незаконным проникновением в жилище". Дело беглецов рассматривал Верх-Исетский районный суд.

Сегодня, 6 мая, состоялось оглашение приговора. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Александру Черепанову* с учетом наказания по предыдущему приговору окончательно назначено 8 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Иван Корюков* приговорен к 7,5 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год.

Как уточнили в суде, первые 4 года им предстоит провести в тюрьме. Остаток срока – в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что Верх-Исетский райсуд также рассмотрит уголовное дело руководителей СИЗО №1. На скамье подсудимых оказались начальник следственного изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы Андрей Зацепин. Всех троих обвиняют по статье УК РФ "Халатность" из-за побега Черепанова* и Корюкова*.

*внесен в список террористов и экстремистов