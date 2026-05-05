Лавров и Рубио провели "сверку часов" по ситуации в международных делах и российско-американских отношениях

Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов.

5 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.



