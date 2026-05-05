11 пострадавших в результате атаки БПЛА находятся в больницах Чебоксар, состояние троих оценивается как тяжелое, сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

"На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших в результате атаки укронацистов, состояние троих оценивается как тяжелое", - сказал Кузнецов.

В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.