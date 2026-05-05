Спортсмены, волонтеры и глава Екатеринбурга приняли участие в акции "Сад Памяти"

В Екатеринбурге началась неделя памяти героев Великой Отечественной войны, которые сражались за Родину против фашистской Германии. Сегодня в парке Зеленая роща прошла международная акция "Сад Памяти", которая проводится во всех регионах РФ и за рубежом, объединяя людей и сохраняя историческую память.

Спортсмены Академии единоборств РМК, звезды команды "Архангел Михаил", активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" и сотрудники екатеринбургского лесничества высадили 25 деревьев – сибирские лиственницы, черемуху, яблони и голубые ели. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, каждое из них теперь несет память о тех, кто защищал страну во время войны.

В этом году акцию поддержали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, духовник уральских спортсменов.

"Очень важно сохранять память и передавать ее следующим поколениям. Акция начиналась в 2020 году и в этом проходит уже седьмой раз. Ее цель – высадить 27 млн деревьев, которые будут напоминать о погибших. Именно такое количество потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, чтобы каждый саженец был живым памятником тем героям, которые отдали жизнь за нашу свободу и независимость. Еще одна замечательная цель этой акции – сделать наш город более зеленым, более экологичным, более комфортным для жизни. Высаженные аллеи будут служить легкими нашего города и радовать нас, наших детей, наших внуков еще многие и многие годы. Деревья будут крепнуть, давать плоды, давать тень и чистый воздух, который так необходим нашему большому мегаполису", - отметил Алексей Орлов.

Свой герой есть и в семье уральского "Титана" Николая Коваленко – его прадедушка Николай Леонтьевич Коваленко встретил фашистов в Краснодарском крае и сразу же ушел на фронт наводчиком-пулеметчиком в составе танковой бригады. Он прошел через серьезные сражения и погиб во время освобождения Венгрии.

"Мы в семье очень бережно относимся к памяти Николая Леонтьевича. Мой отец носил его имя, я ношу имя отца. Великая Отечественная война забрала миллионы жизней, у каждого есть своя история. И когда перебираешь письма, фотографии, воспоминания, ты сразу же чувствуешь ценность жизни совсем иначе", - говорит Николай Коваленко.

Каждое дерево отмечается на цифровой карте проекта и хранит истории героев в специальном цифровом архиве. В рамках "Сада Памяти" в 2026 году уже высадили 15 млн деревьев в 32 странах мира, а за семь лет высадили свыше 160 млн деревьев.