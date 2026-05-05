Политика Краснодарский край
Фото: пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Лабинского района Владимиром Забураевым

Сегодня Юрий Бурлачко встретился с главой Лабинского района Владимиром Забураевым. На встрече также присутствовал Андрей Дорошев, председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики.

Владимир Забураев подробно рассказал спикеру ЗСК о выполнении постановлений краевого парламента и рекомендаций, данных администрации района депутатами в рамках традиционных дней муниципальных образований. По словам главы, муниципалитет сейчас участвует в 11 государственных программах, постепенно уменьшает долговую нагрузку на местный бюджет и развивает ключевые отрасли экономики.

(2026)|Фото: пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края

Социальная сфера в районе активно развивается. Завершается ремонт двух домов культуры, строится офис врача общей практики на 10 тысяч пациентов и центр единоборств на территории школы олимпийского резерва. В будущем эти объекты объединят в единый комплекс.

Муниципалитет также решает проблемы жилищно-коммунальной сферы. Реконструируют очистные сооружения, продолжают газификацию – после запуска нового газопровода в селе Горное она достигнет 81%.

Администрация Лабинского района видит перспективы развития санаторно-курортного комплекса. Ежегодно сюда приезжают 70 тысяч туристов. Район обладает потенциалом для рафтинга, велоспорта, бальнеолечения и экскурсий.

Но есть проблема – транспортная доступность. Владимир Забураев считает, что её можно решить, развивая железнодорожное сообщение и малую авиацию. В райцентре есть подходящая взлетно-посадочная полоса, но для этого нужно содействие краевых и федеральных властей.

(2026)|Фото: пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края

Председатель Законодательного Собрания выделил значительные успехи в решении социально-экономических вопросов района, поднятых на круглом столе и в постановлениях.

"Экономика муниципалитета демонстрирует хороший рост. Важно не упустить возможности, которые предоставляет регион и федеральная власть", – заключил Юрий Бурлачко.

В конце встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Руководитель ЗСК отметил, что местные власти не одиноки в решении ключевых задач и выполнении рекомендаций парламента. Принятые постановления – это "дорожная карта", которую нужно реализовывать вместе с исполнительной властью и при поддержке депутатов.

Юрий Бурлачко предложил главе района провести очередную встречу в Лабинске.

Теги: заксобраие краснодарского края, юрий бурлачко, владимир забураев, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


