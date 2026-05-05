Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как найти ближайшее бомбоубежище

Жителям Екатеринбурга рекомендуют заранее выяснить, где находятся ближайшие бомбоубежища на случай очередного режима ракетной опасности или угрозы атаки БПЛА.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию (ТСЖ), напрямую в районную администрацию или узнать адреса через Платформу обратной связи в адрес районной администрации, администрации Екатеринбурга или на имя главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В обращении нужно указать свой адрес.

Напоминаем, что при объявлении режима ракетной опасности или угрозе атаки БПЛА необходимо следовать следующему порядку действий:

  • Если во время налета вы находитесь в здании или около него, следует как можно быстрее спуститься в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. При отсутствии таковых во время режима угрозы БПЛА в качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами (обычно подходит ванная). Там необходимо сесть на пол или пригнуться.
  • Если вы находитесь на улице или в транспорте, необходимо сохранять спокойствие и искать ближайшее место для укрытия. Лучше всего подойдут станция метро, подземный паркинг или подвал.
  • Ни в коем случае не стоит оставаться на открытом пространстве или в транспорте.

В обоих случаях нужно находиться в укрытии до объявления об отмене угрозы. Также, не стоит подходить к окнам и витринам, а при себе рекомендуется всегда иметь документы, телефон и воду.

При ракетной опасности требуется максимально быстрое укрытие в заглубленных сооружениях из-за высокой разрушительной силы. При беспилотной угрозе достаточно укрыться в капитальном здании, но также важно не приближаться к обломкам БПЛА и не пытаться их изучать.

Сегодня ночью в Свердловской области прозвучали сирена и объявление о ракетной опасности. Режим "ракетная опасность" был введен во всех регионах Приволжского федерального округа, а также в Свердловской, Курганской, Челябинской областях и ХМАО. Из-за воздушной опасности были закрыты 14 аэропортов на территории РФ. В крупных городах ночью звучали сирены. Позднее выяснилось, что в Чебоксарах беспилотники атаковали жилые дома. СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Теги: Екатеринбург, бомбоубежище, ракетная опасность


