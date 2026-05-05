Игорь Седов провел выездное совещание во дворе, жители которого обратились к спикеру с жалобами

Председатель гордумы Астрахани Игорь Седов провел выездное совещание во дворе на улице Яблочкова. Как сообщили в пресс-службе думы, к Седову поступили многочисленные обращения граждан, проживающих по улице Яблочкова, дом № 34. Жители жалуются на высокую влажность в квартирах, обилие комаров и неприятный запах в подъездах, идущий из затопленного подвала.

Игорь Седов вместе с заместителем генерального директора по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Астрводоканал" Александром Окуневым выехали на место для проведения рабочей встречи, на которую также пригласили представителя управляющей компании данного многоквартирного дома.

В ходе диалога сотрудник УК предположил, что подвалы постоянно затоплены из-за засоров канализационных сетей, в связи с чем появляются неприятные запахи, влажность и комары. Это возможно только при разгерметизации конструкций.

По итогу рабочего совещания был предложен следующий алгоритм решения проблемы: в ближайшее время УК многоквартирного дома осушит подвал и исходя из этого будут приниматься дальнейшие действия: либо "Астрводоканал" загерметизирует колодцы, либо, так как состояние подвального помещения - ответственность управляющей компании, соответствующие меры она будет принимать самостоятельно, а именно - обеспечит нормативное состояние внутридомовых сетей, стыков и соединений.

"Необходимо постоянно налаживать взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и жителями для того, чтобы максимально быстро находить пути решения подобных проблем", - отметил Игорь Седов.