Казахстан с 2027 года откажется от российского электричества

Казахстан с 2027 года откажется от поставок электроэнергии из России, поскольку республика успешно развивает собственные мощности, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

В текущем году у Казахстана все же будет дефицит электроэнергии, которую власти оценивают примерно в 1-1,2 млрд кВт⋅ч. Есимханов отметил, что в 2024 году дефицит составлял 2,1 млрд кВт⋅ч, передает ТАСС.

В начале апреля стало известно, что партнером по строительству трех новых электростанций в Казахстане вместо России будет Сингапур. Ввод этих мощностей планируется до 2029 года. Ранее планировалось, что генеральным подрядчиком строительства будет российская компания "Интер РАО".