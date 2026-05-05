Пентагон: США не будут нарушать границы Ирана в рамках операции "Проект Свобода"

Американские военные не будут нарушать воздушные и морские границы Ирана в рамках операции "Проект Свобода", заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, операция носит оборонительный характер, а США, проводя ее, не стремятся к конфликту с Ираном.

Хегсет также сообщил, что США развернули шесть иранских кораблей во время блокады Ормузского пролива, пишет РИА Новости.

Напомним, 4 мая США начали операцию по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в этой акватории из-за военного конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. В операции задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных, сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM).