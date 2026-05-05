На жительницу Мегиона на улице напала бездомная собака. Она укусила женщину за ногу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, ответственных за организацию работы по своевременному отлову бездомных животных в Мегионе, будет дана правовая оценка.