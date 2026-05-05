05 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

РПЦЗ начала процесс канонизации американца Серафима Роуза

На Архиерейском соборе РПЦЗ, проходящем в Мюнхене, принято решение о канонизации известного и почитаемого проповедника ХХ века иеромонаха Серафима (Роуза).

Юджин Деннис Роуз (1934 - 1982) - американец, принявший православие и ставший священнослужителем РПЦЗ. После весьма неприглядной жизни в молодости он изменил свои взгляды. Позже написал множество работ миссионерского характера, оказавших большое влияние на православный мир. Он резко критиковал порядки в "цивилизованном мире", говорил о будущем значении России.

"Характерной чертой духа времени, отличной от прошлого, является атмосфера Микки Мауса. Серьезность - вот что отсутствует в духе времени. И это отсутствие серьезности вошло в привычку и в быт: расслабься, относись ко всему легко, важного ничего не происходит", - писал о. Серафим.

Он станет первым святым, канонизированным РПЦЗ из числа уроженцев США. Решение о канонизации миссионера должно отправлено на благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Среди православных в России он давно почитается.

Теги: канонизация, церковь, православие


