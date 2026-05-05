Хакеры взломали платформу Canvas и украли данные 275 млн пользователей

Газета Algemeen Dagblad сообщила о масштабном взломе образовательной платформы Canvas, из-за которого пострадали 275 млн человек. Хакеры похитили полные имена, адреса электронной почты, идентификационные номера студентов и даже их личные сообщения. Аналитики выяснили, что преступники нашли уязвимость в системе входа. Эта ошибка позволила им обойти двухфакторную защиту и проникнуть в базу данных сервиса.

Эксперты предупреждают, что теперь мошенники могут использовать эту информацию для фишинга, рассылки спама и вымогательства денег. Учебные заведения, которые работают с Canvas, уже попросили студентов и сотрудников срочно сменить пароли и усилить меры безопасности. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях: пользователи требуют от компании публичных извинений и компенсации убытков, а также советуют друг другу использовать менеджеры паролей для защиты своих аккаунтов.

