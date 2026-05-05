Минпромторг хочет от оборонного завода из Челябинска 201,1 миллиона

Минпромторг России обратился в Арбитражный суд Челябинской области. В иске идёт речь о взыскании крупной суммы с АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина"".

Заявление подано 30 апреля. Оно принято к производству 4 мая. В документе говорится о взыскании субсидии в 70,6 млн руб., штрафа в 35,3 млн руб., а также пени в 95,2 млн руб. (итого – 201,1 млн руб.). Рассмотрение назначено на 10.50 14 июля.

За что именно должна организация, не сообщается.