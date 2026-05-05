В Крыму в День Победы не будет военного парада и "Бессмертного полка"

В Крыму не планируется в этом году военный парад и другие массовые мероприятия в честь Дня Победы. Также не будет организованного шествия "Бессмертного полка", заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он не уточнил, будут ли применяться санкции, если люди выйдут на шествие неорганизованно.

"Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. В то же время сделаем все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах. Крым встретит наш главный праздник достойно", - заявил Аксенов.