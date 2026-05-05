В Нижнем Тагиле отменили парад военнослужащих 9 Мая

В этом году в Нижнем Тагиле не станут устраивать парад военнослужащих, а "Бессмертный полк" перенесли в онлайн-формат. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При этом, в горадминистрации отметили, что было решено отказаться только от массовых мероприятий. Остальная часть праздничной программы, которая уже стартовала в городе, будет сохранена.

Отметим, что на сегодняшний день шествие "Бессмертный полк" не отменено только в трех городах Среднего Урала, среди которых Екатеринбург, Верхняя Пышма и Каменск-Уральский.