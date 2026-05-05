05 Мая 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Молодежь - с 12 лет?

Вслед за предложениями поднять возраст молодежи чуть ли не до 50 лет петербургский депутат Алексей Зинчук предложил иной подход - считать молодежью детей с 12 лет. По его мнению, это нужно в связи с тем, что дети сегодня рано вовлекаются в разные проекты. Он разработал изменения в федеральный закон о молодежной политике.
Депутат считает, что понижение возраста молодежи решит задачу предварительного правового просвещения, так как по некоторым статьям КоАП и УК РФ ответственность наступает уже с 14 лет. А принятие законопроекта позволит обеспечить правовую определенность подростков в возрасте от 12 до 14 лет, участвующих в мероприятиях молодежной политики. Сейчас у них такого статуса нет, и их официально нельзя включить в мероприятия, на которые распространяются меры господдержки. Сами подростки тоже не могут рассчитывать на меры поддержки.

Ранее Зинчук предложил снизить возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 13 лет при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Это нужно для реагирования на рост числа терактов при участии подростков.

В настоящее время, согласно закону о молодежной политике, молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По классификации ВОЗ - до 44 лет. Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова уверена, что скоро молодежью будут считаться все до 60 лет.

Теги: молодежь, подростки


