"Яндекс" может пессимизировать выдачу официальных Telegram-каналов - источник

Поиск "Яндекса" может пессимизировать выдачу официальных Telegram-каналов организаций и органов власти, сообщил анонимный Telegram-канал "Время госзакупок" со ссылкой на источник в IT-отрасли. По его данным, поисковик настраивают так, чтобы в выдаче при поиске Telegram-каналов показывались ссылки на каналы в мессенджере Max.

Между тем, многие ведомства и чиновники и сами перестали вести каналы в Telegram, хотя имеют там широкую аудиторию. Так, канал Минцифры России не обновлялся с конца марта 2026 года. В нем более 244 тыс. подписчиков. Сегодня в канале Минцифры не была опубликована информация, появившаяся на других официальных страницах ведомства: об ограничениях мобильного интернета в Москве. А глава Чувашии Олег Николаев не опубликовал на аудиторию в почти 20 тыс. подписчиков актуальных данных об атаке беспилотников на регион – последний его пост в Telegram посвящен новым автобусным маршрутам.