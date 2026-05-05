Россияне стали реже покупать шоколад: продажи упали на 15 процентов

Продажи шоколадных плиток в России сократились на 15%. Газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков NTech сообщает, что за год люди купили 231 тысячу тонн шоколада на сумму 292 млрд рублей. Эксперты заметили важную перемену: шоколад перестал быть товаром для спонтанных покупок. Теперь потребители реже берут его на кассе под влиянием момента и все чаще ищут более доступные альтернативы.

Рынок падает в натуральном выражении уже второй год подряд. В 2024 году продажи в штуках также снизились на 6%, хотя из-за роста цен выручка в рублях тогда выросла на 10%. Сейчас покупатели массово переключаются на бюджетные кондитерские изделия. Вместо дорогих шоколадных плиток россияне выбирают печенье, вафли и другие недорогие сладости. Такая динамика показывает, что из-за высокой стоимости шоколад постепенно теряет популярность у массового покупателя.

Сообщалось, что с начала 2026 года продажи бутилированной воды в России упали на 14%, так как из-за снижения доходов люди стали чаще пользоваться домашними фильтрами или выбирать самые дешевые марки. Несмотря на то что заводы выпустили рекордные 13,5 млрд литров продукции, спрос рухнул даже у крупных производителей.