При расследовании дела бывшего вице-губернатора Кубани выявили закупку некачественных БПЛА для СВО

В ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина установлены новые факты хищений бюджетных средств при закупках беспилотников для нужд СВО. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По словам источника, единственным поставщиком на закупку по завышенной цене некачественных БПЛА "по счастливой случайности" оказался бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко, который также известен как приближенный к администрации региона общественник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Поставщик скрылся и объявлен в розыск. Сумма ущерба оценивается в 90 млн рублей.

Напомним, в сентябре суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями) и ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (Организация мошенничества в особо крупном размере).

Накануне своего ареста Власов объявил, что покидает свой пост и уходит добровольцем на СВО.