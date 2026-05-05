В Минпросе согласились обсудить программу по физике

В Минросвещения РФ согласились провести встречу, чтобы обсудить школьную программу по физике. Об этом сообщил член-корреспондент РАН лидер "Родной школы" Алексей Савватеев. Он сослался на анализ учителя физики Светланы Лаушкиной, которая пришла к выводу, что в нынешних условиях выучить физику в школе практически невозможно по объективным причинам, прежде всего из-за самой программы.

По ее мнению, на изучение физики выделено крайне мало часов, в результате чего дети массово не понимают предмета. Если в советское время на физику в 10 и 11 классах отводилось 4 часа в неделю, то сейчас 2 часа, а объем материала даже вырос. Основа физики - механика сжата по времени почти в два раза и разнесена по разным годам обучения. Лабораторных работ стало минимум, некогда проводить опыты. Сама физика стала для школьников не строгой наукой о природе, а набором малопонятных формул.

"Встреча согласована, запланирована на конец мая. Наша задача — подготовить убедительные, доказательные материалы, иллюстрирующие суть проблемы и наметить пути решения", — написал Савватеев.

Об огромных проблемах выпускников с физикой говорят давно в свете острой нехватки инженерных кадров. Недавно помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев привел цифры, что в военно-учебных заведениях ВМФ каждый третий курсант вообще не разбирается в физике. То же самое говорит ректор СПГУ Владимир Литвиненко.