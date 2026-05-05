В Костромской области организуют видеокурсы с лучшими педагогами региона по подготовке школьников к ЕГЭ

В Костромской области планируют запустить видеокурсы для подготовки школьников к ЕГЭ. Они заменят услуги репетиторов для многих старшеклассников.

О готовности региона к экзамену директор департамента образования и науки Андрей Голубев сообщил на областном совещании. В 2026 году ГИА для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет с изменениями.

Например, выпускники смогут пересдать ЕГЭ по выбору 8 и 9 июля, до окончания приема документов в вузы. Особый порядок сдачи предусмотрен для студентов из-за границы, выпускников из воссоединенных и приграничных регионов, а также участников специальной военной операции. Они смогут сдать экзамен в промежуточной форме.

В 2026 году на ГИА зарегистрированы более 7 тысяч девятиклассников и 2 тысячи одиннадцатиклассников. Основной период экзаменов для 11-х классов начнется 1 июня, для 9-х — 2 июня. Дополнительные сроки — с 3 по 25 сентября.

Во время рабочей поездки в Островский район Сергей Ситников пообщался с выпускниками местной школы. Многие из них занимаются с репетиторами, некоторые ездят на занятия в Кострому.

Сергей Ситников предложил организовать дистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ с помощью телематических средств. Это позволит лучшим педагогам работать с выпускниками без репетиторов.

"У нас есть все возможности для этого. В каждой школе есть высокоскоростной интернет, компьютерные классы и электронные доски для демонстрации занятий. Это особенно важно для сельских школ, где нет репетиторов", — подчеркнул Сергей Ситников.

Также он предложил готовить выпускников на базе свободных учебных площадей Костромского госуниверситета.

"Давайте рассмотрим возможность создания учебного учреждения на базе ВУЗов, где преподаватели, в том числе из самих ВУЗов, будут заниматься с ребятами 10—11 классов. С теми из них, у кого сложились чёткие намерения получать высшее образование, которым требуется более серьёзная предметная подготовка по направлениям", - отметил Сергей Ситников.

Отдельно обсудили тему выбора предметов для сдачи ЕГЭ. В 2026 году выросло число учеников, которые сдают профильную математику, информатику, физику. Доля обучающихся, выбравших эти дисциплины, составила 38,5%. Среди девятиклассников самыми популярными предметами стали информатика, география и обществознание.

Выбираемые дисциплины являются маркером качества профориентационной работы по социальным специальностям, таким как врачи и учителя, отметил Сергей Ситников. Потребность в них продолжает расти, а программисты, которых готовим все больше, уже в ближайшие годы могут остаться без работы, подчеркнул губернатор.

"Очевидна недоработка в профориентационной деятельности по направлениям подготовки медицина и педагогика. Так же абсолютно очевидно то, что у нас по-прежнему мода на IT. При этом рынок сейчас перенасыщен, значит через пару-тройку лет мы получим первых выпускников, которые никому не будут нужны, и нам этих ребят придётся переучивать" - обратил внимание глава региона.