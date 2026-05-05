В Госдуме хотят ограничить доступ бакалавров к магистратуре

В Госдуме разработали законопроект, который ограничивает доступ бакалавров к магистратуре. Предполагается, что по ряду специальностей можно будет поступить в магистратуру только по специальности уже пройденного бакалавриата.

Авторы поправок в закон "Об образовании" – представители "Справедливой России" и "Единой России" – считают, что за два года магистратуры студент не может освоить фундаментальные знания, поэтому профиль этого уровня образования должен быть связан с предыдущим, пишет "Коммерсант".

Депутаты предполагают, что определять специальности, по которым нельзя сменить профиль, будет Министерство образования и науки.

Сейчас для поступления в магистратуру есть только два ограничения – вступительные экзамены и диплом о высшем образовании (бакалавра или специалиста).