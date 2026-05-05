На Урале суд лишил отца выплат за погибшего на СВО сына и заставил вернуть деньги

В Каменске-Уральском суд лишил отца выплат за погибшего на СВО сына. Оказалось, что в свое время мужчина не занимался его воспитанием, но очень хотел получить деньги, которые теперь придется вернуть.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, с иском обратилась вдова бойца, погибшего в ходе специальной военной операции. Она требовала признать отца супруга не имеющим прав на социальные выплаты в связи со смертью сына и взыскать с него уже полученные деньги.

Как было установлено, брак родителей погибшего распался, когда ребенку было всего пять лет. Отец не поддерживал с ним никаких отношений, не пытался восстановить семью и не оказывал материальной поддержки. Фактически мальчика воспитывала бабушка. А мужчина даже не явился на похороны своего сына.

Изучив материалы дела, Синарский районный суд Каменска-Уральского постановил: отец бойца не имеет права на социальные выплаты в связи с его смертью. Уже полученная сумма подлежит взысканию в пользу вдовы как неосновательное обогащение.

В решении отмечено, что право родителя на получение пособий, основанное лишь на факте родства, не является абсолютным – закон позволяет лишить таких прав того, кто уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей. Оно пока не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.