Матери погибшего на СВО военного два года задерживают посмертную выплату

В Ирбитском районе матери погибшего на СВО бойца почти два года обещают произвести выплату за посмертную награду. Женщина также все еще не получила выплату за ранение сына, полученное в бою и не связанное с его гибелью. В дело вмешался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

В интересах гражданки депутат направил материалы в Генеральную прокуратуру, по итогам проверки которой подтвердились факты нарушений. Выяснилось, что средства за ранение Минобороны уже задепонировало (зарезервировало) для выплаты. Родные могут ее получить в равных долях как наследники погибшего, как только направят в адрес военной части документы от нотариуса. По словам матери бойца, это было давно сделано, нот ответа от военной части не последовало.

"Главное, что теперь понятно, в чем "затык" и я уверен, проблема будет решена в интересах семьи погибшего участника СВО", - написал Иванов в своих соцсетях.

Сейчас Генпрокуратура держит на контроле вопросы о выплате за ранение и посмертную награду семье погибшего. Депутат же остается на связи с родными павшего героя.