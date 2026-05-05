Следствие использования ИИ: журналы завалили "научными" статьями

После запуска ChatGPT количество поданных статей в научные журналы резко выросло, так как люди стали генерировать их с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в журнале Organization Science, где были исследованы результаты влияния ИИ на качество и количество академических публикаций.

Отмечается, что количество заявок выросло на 42% с момента выхода ChatGPT в конце 2022 года, в то время как качество написания статей снизилось. Это объясняется ростом количества статей, сгенерированных ИИ, которые отличаются более низким качеством и меньшей оригинальностью, чем подлинные статьи, написанные людьми.

"Беседы с редакторами, представляющими различные научные дисциплины, показывают, что то, что мы наблюдаем, не ограничивается нашим журналом или общественными науками... Мы можем сделать вывод, что текущее положение, усиленное существующими стимулами "публикуй или погибни", по-видимому, подталкивает к увеличению статей, а не их улучшению", - говорится в аннотации.

В исследовании говорится, что авторы статей все чаще используют ИИ как замену самим себе. Это можно объяснить либо тем, что авторы с более слабыми рукописями прибегают к ИИ в качестве последнего средства, либо это "когнитивная капитуляция" - тенденция перенимать результаты ИИ с минимальной тщательностью, минуя взвешенные рассуждения, которых требует тщательное академическое написание.