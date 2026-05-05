В Перми из-за атак БПЛА отменили шествие "Бессмертного полка"

В Перми из-за участившихся атак вражеских беспилотников принято решение отменить шествие "Бессмертного полка", сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщил, что принято решение провести "Бессмертный полк" в онлайн-формате.

"9 мая – особый праздник для каждого из нас. Но безопасность всех жителей края – приоритет", - отметил Махонин.

Для участия в акции заполнить анкету героя можно на сайте "Бессмертный полк онлайн" до 6 мая включительно.

Отметим, что сегодня ночью в регионе объявили ракетную опасность. Также Пермь подверглась атакам БПЛА 29 апреля и 30 апреля.