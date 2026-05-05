Власти Петербурга пытаются договориться с "Ростелекомом" о расширении сети бесплатного Wi-Fi

Власти Санкт-Петербурга ведут переговоры с "Ростелекомом" по поводу увеличения числа точек с бесплатным Wi-Fi для горожан и туристов. Это может помочь минимизировать последствия отключений мобильного интернета. Проблема в том, что нарастить зону покрытия Wi-Fi – процесс не быстрый и не дешевый, сообщил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский.

"Есть определенные сложности и претензии к их [точек Wi-Fi] работе, но мы занимаемся этим вопросом. <…> Максимально, то что было возможно, "Ростелеком" делает, но все это требует определенных средств и вложений", - сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Бельского, власти осознают, какие проблемы создают отключения мобильного интернета: "Есть сложности, мы прекрасно это понимаем. К сожалению, технологии сегодня выстроены таким образом, что они являются в том числе и опасными с точки зрения прилета определенных беспилотников. Есть проблемы. Пока борьба такая, пытаются усовершенствовать".